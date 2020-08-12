14 августа Совет Европы проведет экстренное совещание по ситуации в Беларуси

Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатию Евросоюза сообщил, что главы министерств международных дел стран Совета ЕС в пятницу соберутся на внеочередную встречу, в ходе которой уделят внимание президентским выборам в Беларуси.

«Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Белоруссии, а также развитие событий в Ливане», — говорится в его сообщении в Twitter. Отмечается, что встреча пройдет в режиме видеосвязи.

Ранее об этом просила официальная Варшава. Как отмечал в своем видеообращении недопущенный до выборов президента Беларуси Валерий Цепкало, это стало в том числе результатом его переговоров в стране и деятельности формируемого им «Фронта национального спасения Республики Беларусь», который призван бороться с узурпацией власти Александром Лукашенко.

Ранее в ряде стран ЕС, а также в США, НАТО и даже в «Единой России» выступали с заявлениями, что считают прошедшие выборы недемократичными, призывая также немедленно прекратить насилие по отношению к мирным гражданам.