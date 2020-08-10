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10 августа, понедельник

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[16:31]В ЕС считают выборы в Беларуси недемократичными, а разгон людей неприемлимым
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[10:53]Московские ветклиники запустили акцию по вызову специалиста на дом за 800 рублей
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[10:16]В Белоруссии сообщили об отмене международных и внутренних рейсов поездов
[09:39]Более ста следователей занялись возбуждением дел после митингов в Минске
[09:05]Еще три турецких курорта стали открытыми для россиян
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[14:31]В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы
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В ЕС считают выборы в Беларуси недемократичными, а разгон людей неприемлимым

Политика
16:31, 10 августа 2020

В ЕС считают выборы в Беларуси недемократичными, а разгон людей неприемлимым
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Германия, Латвия и Литва считают прошедшие в Беларуси выборы не соответствующими минимальным стандартам демократического волеизъявления граждан.

«Очевидно, что на президентских выборах там [в Белоруссии] не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо», — заявил официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт (цитата по РИА Новости).

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс солидаризуется в этой оценке со своим немецким коллегой: «Сложно назвать эти выборы прозрачными, демократическими и свободными, и мы сожалеем об этом». В свою очередь, министерство иностранных дел Латвии  заявило о том, что на выборах в Беларуси не было международных наблюдателей, они не соответствовали стандартам ОБСЕ, проблемы с наблюдением возникали у журналистов, а ряд кандидатов не регистрировали: «Лишь соблюдая демократические права и свободы, возможно положительное развитие отношений между ЕС и Беларусью. Латвия как сосед Беларуси заинтересована в таком развитии», — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Жозеп Боррелль и Оливер Вархели в своем совместном заявлении также осудили «непропорциональное и неприемлемое государственное насилие в отношении мирных протестующих». Они призвали руководство Республики немедленно освободить всех задержанных, передает Reuters.

В Литве и Латвии также согласны, что белорусские власти не должны применять силу против мирных демонстрантов и задерживать их: «Применение силы против мирных протестующих недопустимо. (...) Латвии призывает незамедлительно освободить заключенных участников акций протеста», — пишет МИД Латвии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также выступил с критикой действий белорусских правоохранительных органов, которые накануне устроили разгон протестующих с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль, водометов, а также щитов и дубинок.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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