"Добровольно при 80% голосов должен передать им власть?": Лукашенко о протестах

Александр Лукашенко заявил, что ночными протестами в Беларуси руководили «кукловоды» из Чехии, Польши, Украины и России, но с властями стран, как он считает, это не связано: «Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых», — передает его слова ИА «БелТА».

Сами протесты он назвал предсказуемыми, поблагодарив сотрудников ОМОНа за их работу (среди них он заявил о 25 пострадавших), а также призвав родителей следить за своими детьми, чтобы те не пострадали в ходе силовых акций. По его словам, протестующие целенаправленно атаковали правоохранителей:

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось (...) Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим».

Лукашенко заявил, что объединённым штабом оппозиции руководят «кукловоды» из Чехии, а своих конкурентов по выборам он назвал «овечками», которые «ничего не понимают, чего от них хотят»: «Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть?», — поражается он.

Как пояснил Лукашенко, молодыми людьми, которые вышли на протестные акции, манипулировала некая третья сторона, чтобы те «провоцировали милицию»: «Они на штыки пацанов бросили». При этом он отметил, что за отключением интернета стоят иностранные силы, а власти Беларуси не имеют к этому никакого отношения.

Необходимость вывозить членов избиркомов на военном транспорте он также прокомментировал: «Это что, порядок? Наглецы страшные».

Лукашенко поблагодарил сотрудников ОМОНа еще и за то, что они не допустили протестующих к Дворцу Независимости: «Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось».

Напомним, что ранее оппонент Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные результаты голосования и объявила о своей победе на выборах. Она также призвала силовиков, в том числе офицеров, и протестующих прекратить насилие.