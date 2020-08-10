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В ЕР, ПАСЕ и в ЕС раскритиковали выборы в Беларуси. Пашинян поздравил Лукашенко

Политика
18:07, 10 августа 2020

В ЕР, ПАСЕ и в ЕС раскритиковали выборы в Беларуси. Пашинян поздравил Лукашенко
Алексендр Лукашенко // Фото: Global Look Press
Алексендр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Депутат Государственной думы от «Единой России» Константин Затулин заявил, что Россия не должна поздравлять Лукашенко с победой на президентских выборах, а то, что происходило в стране, он назвал «позорным явлением», передает РБК.

«Мне кажется, что Россия на будущее сохранит свободу рук и свою собственную чистоплотность, если не будет торопиться поздравлять с такими выборами Лукашенко», — заявил единоросс, пояснив, что, несмотря на необходимость поддерживать отношения между государствами, Москва не должна оправдывать всё то, что происходит в Республике в ходе выборов, и действия властей Беларуси по отношению к своему народу.

В свою очередь, экс-глава Европейского совета, лидер крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск поспорил с Лукашенко, заявившим о «празднике выборов», отметив, что, судя по репортажам, речь идет об «отвергнутом президенте, который объявил войну собственному народу», передает «Интерфакс»:

«Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне».

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс также раскритиковал действия белорусских властей: «Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», — приводит его слова РИА Новости. По его мнению, в ходе прошедших в стране выборов «кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов».

При этом президент Армении Никол Пашинян поздравил Лукашенко «с переизбранием на пост президента». «Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства, — приводит его слова «Интерфакс». —  Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси — мира и процветания». Также Лукашенко поздравили лидеры Китая, Казахстана и России.

Ранее с результатами выборов не согласилась главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская. Она уже обжаловала их результаты в ЦИК.

«Результаты выборов можно не признать. Это тоже действует, прежде всего, на сами элиты, которые начинают думать, задавать себе самый главный на таком историческом этапе вопрос:

"Надо ли нам вписываться за нашего лидера? Сколько он еще просидит? — объясняет в своем Twitter результаты и последствия беларусских выборов политолог Екатерина Шульман.

— Насколько нам выгодно тратить сейчас наши ресурсы, нашу будущую легитимность, нашу будущую возможность выехать за границу, сохранность наших активов, которые мы знаем, где у нас лежат? Нужно ли нам тратить это на то, чтобы подарить ему еще сколько-то лет (как мы это сделали в 10-м году). Либо все-таки не стоит и нужно захеджировать свои риски и заранее как-то переползать на следующую сторону"»

Тема: Лукашенко

Теги: #Армения #Белоруссия

Рубрика: Политика

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