"Считаю себя победителем на выборах": Тихановская не признала результаты ЦИК

Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции заявила, что уверена в своей победе на выборах, а результаты голосования, опубликованные ранее ЦИК Беларуси, она не признает.

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать (...) Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения», — приводит её слова «МБХ Медиа».

Принимать непосредственное участие в уличных протестах она не собирается из-за возможных последствий, однако отказываться от них также не призывает: «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом», — заявила Тихановская.

Ранее портал TUT.BY в своем Telegram-канале публиковал её обращение, в котором Тихановская призвала сотрудников силовых структур и протестующих остановить насилие: «Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия (...) Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — заявила она.

Напомним, что ранее ЦИК Беларуси заявил, что на выборах президента победу одержал Александр Лукашенко. Многие белорусы в эти цифры не верят, что привело к ночным столкновениям протестующих с силовиками по всей Республике, однако наиболее ожесточенными они оказались в Минске. По данным неофициальных источников, в ходе конфликта погиб один из митингующих, МВД заявляет, что погибших нет.