Тихановская обжаловала результаты выборов президента Беларуси

В Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь подтвердили прием жалобы одного из кандидатов в президенты страны Светланы Тихановской.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Тихановская не согласна с объявленными Центризбиркомом результатам голосования, по которым у действующего главы государства Александра Лукашенко оказалась поддержка 80% белорусов, а у неё — около 10%. Она заявила, что победа принадлежит ей.

«Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана», — пояснил РИА Новости представитель ЦИК.

С объявленными результатами выборов не согласны и многие граждане Беларуси. Накануне это привело к массовым акциям протеста, которые прошли по всей стране, вызвав ожесточенные столкновения с силовиками, пустившими в ход спецтехнику, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.