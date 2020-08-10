США и НАТО призвали власти Беларуси прекратить насилие над гражданами

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни потребовала от Минска прекратить применение силы в отношении протестующих. По её словам, Вашингтон выражает обеспокоенность действиями силовых структур в Республике.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — передает её слова «КоммерсантЪ».

Также силовые акции в Беларуси вызвали реакцию со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который выступил за прекращение насилия белорусских властей над согражданами: «Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест», — приводит его слова РИА Новости.

Тем временем в Минске к подавлению протеста присоединились внутренние войска с автоматическим оружием, которое, по неподтвержденным данным, было применено. Силовики жестоко избивают и волокут граждан в автозаки, разгоняют протестантов и закидывают их светошумовыми гранатами. Задержания происходят не только в Минске и не только на площадях: на людей набрасываются даже во дворах. Поступают сообщения, что некоторые митингующие пытаются отбиваться и кидают в силовиков камни, которые достают из брусчатки.