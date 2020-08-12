Валерий Цепкало создает организацию для борьбы с режимом Лукашенко

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил о создании «Фронта национального спасения Республики Беларусь».

По его словам, организация будет заниматься оказанием гуманитарной, юридической и финансовой помощи пострадавшим от репрессивных мер государства, а также вести международную дипломатическую деятельность и проводить демократизацию страны. Также там намерены оказывать гражданам помощь в трудоустройстве и получении образования за границей.

Тремя базовыми направлениями Фронта стану «мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко», «борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь», а также «защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».

Победу Лукашенко на выборах организация не признает. Цепкало заявил, что избранным президентом страны является Светлана Тихановская.

Он также пояснил, что за время своего отсутствия в Республике он провел ряд встреч с белорусскими диаспорами в России, Польше и Украине, и намерен продолжать свои поездки по странам ближнего зарубежья. Также он заявил, что проведение чрезвычайного саммита в Евросоюзе является результатом действий «комитета».

Напомним, что Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь вскоре после решения ЦИК Беларуси не регистрировать его в качестве кандидата на выборах президента. Его жена Вероника Цепкало, которая была одним из главных лиц штаба Светланы Тихановской, присоединилась к супругу после завершения выборов.