Задержанные в Минске российские журналисты рассказали об избиениях силовиками

«При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — рассказывает корреспондент Znak.com Никита Телиженко, которого задержали в ходе второй протестной акции в Минске.

По его словам, задержание журналистов были целенаправленными: «ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне», — рассказывает он, отмечая, что, когда схватили его, он отправлял СМС в редакцию.

Сотрудники силовых ведомств не поверили предъявленным журналистом удостоверению прессы и редакционному заданию, назвав их фальшивкой, а потому, объясняет Телиженко, он попал в камеру вместе с обычными задержанными. «И благодаря этому я прочувствовал всю самую лютую жесть [со стороны силовиков]. При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — говорит он, отмечая, что из-за нехватки мест с 30 людьми находился в камере, предназначенной для двоих. Причем в самом Минске мест не было — они «забиты до отказа», — поэтому его отвезли в Жодино в 60 километрах от столицы.

Самого Телиженко «били по почкам, ногам и шее», пишет издание.

Он также поблагодарил работников посольства РФ в Беларуси за то, что помогли выбраться из изолятора незадолго до суда, а также заявил, что в Минске агрессия со стороны силовиков, работающих на акциях, «зашкаливает».

Журналист «Медузы» Максим Солопов, который также был задержан, несмотря на свой статус, рассказал РИА Новости, что уже находится в России. «Все хорошо. Немножко помятый, но все нормально, — говорит он. —

Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли».

Ранее в Telegram-каналах также появлялись видео и данные, на которых видно, как силовики дубинками бьют журналистов в опознавательных жилетах с камерами. Также фотокорреспондент Associated Press рассказывал, что у репортеров отбирали карты памяти с запечатленными кадрами и разбивали камеры.