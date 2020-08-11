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Майданофобы и майданофилы: "русский мир" разделился на фоне Белоруссии

Политика
18:52, 11 августа 2020

Майданофобы и майданофилы: "русский мир" разделился на фоне Белоруссии
Фото в статье: Андрей Романенко
Фото в статье: Андрей Романенко

Если бы Александр Лукашенко не сажал оппонентов в тюрьмы, не мешал работе независимых наблюдателей, не запугивал граждан, поводов для революционных настроений в его стране было бы сегодня гораздо меньше. Впрочем, успешный Майдан в Белоруссии не очень вероятен, потому что удалось сформировать устойчивое и довольно распространённое мнение: технологиями протеста руководят злые люди с Запада. И, как ни странно, пылкая Украина, которая сейчас по большей части политкорректно отмалчивается, вбила существенный гвоздь в крышку гроба постсоветской демократии.

Почему? Потому что изгонять Януковича через жжёные покрышки и захват административных зданий в 2013-14 годах не было никакой необходимости: выборы были не за горами, шансов переизбраться у Виктора Фёдоровича не было. Теперь же президенты Белоруссии, России, Казахстана через свои пропагандистские рупоры не без успеха убеждают консервативную часть своих граждан аргументом «Хотите как на Украине?» Под этим слоганом с вопросительным знаком власть может делать что угодно: избивать на улицах «маргиналов», недовольных наглостью и хамством на выборах, давить, затыкать рот, отключать интернет, без стеснения врать по госканалам – всё это подаётся как жертвоприношение богине по имени Стабильность и как оберег от «злого демона» по имени Сорос. 

Формируется часть общества, которая знает, что это враньё, двуличие и лицемерие, но спокойно принимает эту игру без правил как «меньшее из зол». Чёрно-белый мир открывается нам во всей красе. Готов поспорить: очень скоро наступит время, когда какая-нибудь валентина терешкова выйдет на трибуну и объяснит всем нам, и белорусам, и россиянам, что и сами выборы – тоже зло, пришедшее с Запада. Технология Дяди Сэма. Толку от них всё равно нет, только лодку раскачивают и деньги из бюджета отнимают. И найдётся немало тех, которые зааплодируют.

Есть ли в нынешнем белорусском протесте сомнительные технологии? Да, есть. Несколько телеграм-каналов, пользующихся в стране большой популярностью и аудиторией в сотни тысяч подписчиков (Nexta, Nexta Live, «Мая краiна Беларусь», «Баста!» и другие), целенаправленно пытаются накалить обстановку и вывести людей на улицы или подтолкнуть к забастовке. Эти ресурсы довольно легко отличить от немногочисленных независимых СМИ (здесь выделяется Tut.By), которые в сложной ситуации выдерживают высокие стандарты журналистской профессии, что в белорусских условиях сделать непросто. Но чем одиознее решения, принимаемые властью, тем одиознее и протест. Если белорусам постоянно затыкать рты, рисовать небылицы руками ЦИК и хватать первых попавшихся сидящих на лавочках «не там», то власть через возмущение и революцию действительно может достаться проходимцам или «кукловодам». Но кто толкает к этому ситуацию? Не тот ли, кто постоянно говорит о «майданутых»?

Президент Зеленский, к своим майданам относившийся, помнится, с уважением, по итогам первого дня работы белорусского ОМОНа сделал пространно-туманное, очень робкое заявление в стиле песни Сергея Шнурова «Мы за всё хорошее». Может, потому что Киеву из соседей больше особо не на кого делать ставку, кроме как на Минск. Меньше месяца назад мне довелось побывать на белорусском «Славянском базаре» на концертном дне Украины. Добрая половина топовых украинских артистов, включая, например, регулярно появлявшуюся на сцене «95-го квартала» у Зеленского Тину Кароль, говорила много красивых слов о нерушимости украинско-белорусской дружбы, пела осанны в адрес лично Александра Лукашенко, хотя уже тогда предвыборная кампания вышла за рамки приличия. Да и в эти дни мы видим, что в России белорусские события трогают умы и сердца людей сильнее, чем на Украине. 

Вопрос «Хотите как на Украине?» задают тем, кто находится в узких клетках зоопарка. Помните, как выбор между вольной жизнью и гарантированным регулярным питанием обсуждали персонажи мультика «Мадагаскар»? Жрать вроде дают, можно дожить до старости в гарантированной сытости под присмотром ветеринаров. Но некоторое зверьё – понаблюдайте за ними в вашем zoo – не прочь рвануть в родной лес или в саванну, где можно охотиться и охмурять понравившихся самок (а не ту, которую однажды подсунут по накладной сотрудники, убирающие какашки). Риски, конечно, возрастают, но такова их настоящая природа: ведь не крупный рогатый скот же. Ну а для «отелившихся» в неволе ленивцев самой страшной фобией будут открытые клетки, когда они окажутся предоставленными сами себе.

Тема: Украина Лукашенко

Теги: #Белоруссия #Зеленский

Рубрика: Политика

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Фото в статье: Андрей Романенко

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Формируется часть общества, которая знает, что это враньё, двуличие и лицемерие, но спокойно принимает эту игру без правил как «меньшее из зол». Чёрно-белый мир открывается нам во всей красе. Готов поспорить: очень скоро наступит время, когда какая-нибудь валентина терешкова выйдет на трибуну и объяснит всем нам, и белорусам, и россиянам, что и сами выборы – тоже зло, пришедшее с Запада

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