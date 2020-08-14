Тихановская призвала белорусских мэров организовать мирные массовые акции

Покинувшая Белоруссию Светлана Тихановская призвала мэров городов страны организовать в выходные мирные акции протеста.

«Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и для каждого из нас человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», – сказала Тихановская в видеообращении на своем канале в YouTube, обратившись к мэрам городов с просьбой организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

Тихановская подчеркнула, что всегда выступала за то, чтобы защищать свой выбор «только законными, ненасильственными методами». По ее словам, мирный выход граждан на улицы после оглашения предварительных результатов выборов «власть превратила в кровавую бойню».

Кандидат в президенты Белоруссии отметила, что ее поддержали 60-70% избирателей, а в минском микрорайоне Новая Боровая – все 90%, чему «есть документальные подтверждения – копии протоколов».

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко на прошедших 9 августа выборах набрал 80,08% голосов избирателей, а Светлана Тихановская – 10,09%.