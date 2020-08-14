"Белорусский народ больше не обмануть": Штаб Бабарико озвучил свои требования

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в видеообращении потребовала отставки Александра Лукашенко, который сейчас занимает должность президента Беларуси, заявив, что штаб полностью разделяет программу Светланы Тихановской о создании Координационного совета.

«Согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах 9 августа. Бывший президент должен подать в отставку, — заявила Колесникова.

— Немедленно должны быть освобождены все политические заключенные, а также задержанные на мирных акциях и акциях несогласия. Всем должна быть выплачена компенсация. Немедленно должны быть прекращены применение физической силы и задержания. Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах в автозаках и впоследствии в РОВД и СИЗО, должны понести ответственность согласно закону Республики Беларусь»

Она также заявила, что всех членов избирательных комиссий, которые участвовали в фальсификации выборов, необходимо привлечь к ответственности.

«Суверенитет Беларуси не предмет для обсуждения. Защищать свою страну от покушения на её независимость белорусы будут так же отважно, как сейчас борются с насилием со стороны действующей власти», — отмечает Колесникова.

По её мнению, руководство страны намерено привычным образом игнорировать недовольство граждан, сделав вид, что его нет, но, по её заверениям, у них это не получится. Соратница Тихановской призвала продолжать митинги и забастовки, пока в стране не произойдут реальные изменения.