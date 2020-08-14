"Готов предстать перед судом": Соловей зачитал заявление Лукашенко об отставке

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14 августа, пятница

[11:00]"Аэрофлот" будет производить рейсы в Швейцарию раз в неделю по субботам
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[09:56]Эвакуируемых из-за рубежа россиян могут обязать платить компенсацию государству
[09:11]Минздрав заявил, что не направлял США предложений по вакцине от COVID-19
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[07:48]Россияне начали активно покупать к Новому году поездки в Рим, Дубай и Бангкок

13 августа, четверг

[18:33]В Белоруссии пройдет встреча журналистов и МВД по вопросу насилия над СМИ
[18:16]13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД задержаны из-за взяток
[17:25]Захарова: США создают напряженность у границ РФ в ущерб европейской безопасности
[16:53]Появилось видео с Ефремовым из больницы. Его везут в инвалидной коляске
[16:36]На Ставрополье подросток насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия
[16:15]"Лукашенко пошёл против своего народа": Борис Титов о ситуации в Беларуси
[16:09]И.о. главы города Щучье задержали в связи с выписанными ей премиями
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[15:46]Уволился чиновник из администрации Лукашенко. Забастовки на МАЗ. Протесты в стране
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[14:06]В Минске силовики пришли в офис "Яндекса", в Uber-е обыски. В Варшаве голодовка
[13:37]В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки
[13:16]ЦИК: В Минске за Лукашенко проголосовали только 64% избирателей
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[11:59]В Перми правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов
[11:46]"Это похоже на наказание меча, а не руки": ЕП предлагает санкции против России
[11:07]Дегтярев назвал "вакханалией" солидарность протестующих в Хабаровске с Беларусью
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[08:56]С 1 по 10 августа кинотеатры России заработали на 95% меньше, чем в прошлом году
[08:28]"Уйди, пока не поздно, никто не хочет крови": Главное о Беларуси к 13 августа

12 августа, среда

[18:09]"Выбор уже сделан – я не боюсь!": Начали увольняться белорусские телеведущие
[17:33]Помпео намерен добиваться в Беларуси демократии. Литва угрожает режиму санкциями
[17:09]Врачи подтвердили инсульт у Ефремова. Заседание суда перенесено на 18 августа
[16:45]"Мракобесие, тирания, насилие": Владимир Спиваков отверг орден от Лукашенко
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"Готов предстать перед судом": Соловей зачитал заявление Лукашенко об отставке

Политика
10:39, 14 августа 2020

"Готов предстать перед судом": Соловей зачитал заявление Лукашенко об отставке
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ожидается, что 14 августа, спустя почти неделю после президентских выборов, перевернувших жизнь и, пожалуй, сознание в Белоруссии, Александр Лукашенко наконец четко выразит свою позицию и дальнейшие намерения не через дубинки силовиков, а лично.

Каким может и должен быть – по совести – текст обращения лидера нации к своему народу, озвучил российский политолог Валерий Соловей.

«Все мы видим, что в стране наступил серьезный политический кризис. Как действующий глава государства я несу ответственность за его разрешение. Интересы белорусского народа, интересы моей страны для меня дороже любых моих личных амбиций. Поэтому я объявляю о своем уходе в отставку.

Я предлагаю, чтобы мои обязанности до проведения новых всеобщих выборов осуществлял глава Кабинета министров. Между тем необходимо создать Координационный совет, или Круглый стол, включая представителей власти и оппозиции, для заключения пакта о преобразовании Беларуси, о дальнейшем пути движения.

Я не покидаю Белоруссию. Я остаюсь здесь. И я готов предстать перед судом белорусского народа».

– Но вы понимаете… не хватит у него поджилок на это, ну не хватит. Хватило бы поджилок – он бы уже сейчас вел себя совершенно иначе, – высказался Валерий Соловей в интервью Эльвире Вихаревой 13 августа на YouTube. – Возможно, для белорусов лучше, что у него сейчас не хватает поджилок. Иначе бы он отдал приказ стрелять. Боевыми.

При этом Валерий Соловей отметил, что Александр Лукашенко сейчас действует не вполне самостоятельно. Политолог рассказал, что на решения белорусского лидера напрямую влияют некие люди, которые «напомнили ему, где находятся его активы». Имена «кураторов Лукашенко» Соловей называть не стал.

Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #Валерий Соловей

Рубрика: Политика

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Фото: Global Look Press, в статье: Андрей Романенко

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