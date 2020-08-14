"Готов предстать перед судом": Соловей зачитал заявление Лукашенко об отставке

Ожидается, что 14 августа, спустя почти неделю после президентских выборов, перевернувших жизнь и, пожалуй, сознание в Белоруссии, Александр Лукашенко наконец четко выразит свою позицию и дальнейшие намерения не через дубинки силовиков, а лично.

Каким может и должен быть – по совести – текст обращения лидера нации к своему народу, озвучил российский политолог Валерий Соловей.

«Все мы видим, что в стране наступил серьезный политический кризис. Как действующий глава государства я несу ответственность за его разрешение. Интересы белорусского народа, интересы моей страны для меня дороже любых моих личных амбиций. Поэтому я объявляю о своем уходе в отставку.

Я предлагаю, чтобы мои обязанности до проведения новых всеобщих выборов осуществлял глава Кабинета министров. Между тем необходимо создать Координационный совет, или Круглый стол, включая представителей власти и оппозиции, для заключения пакта о преобразовании Беларуси, о дальнейшем пути движения.

Я не покидаю Белоруссию. Я остаюсь здесь. И я готов предстать перед судом белорусского народа».

– Но вы понимаете… не хватит у него поджилок на это, ну не хватит. Хватило бы поджилок – он бы уже сейчас вел себя совершенно иначе, – высказался Валерий Соловей в интервью Эльвире Вихаревой 13 августа на YouTube. – Возможно, для белорусов лучше, что у него сейчас не хватает поджилок. Иначе бы он отдал приказ стрелять. Боевыми.

При этом Валерий Соловей отметил, что Александр Лукашенко сейчас действует не вполне самостоятельно. Политолог рассказал, что на решения белорусского лидера напрямую влияют некие люди, которые «напомнили ему, где находятся его активы». Имена «кураторов Лукашенко» Соловей называть не стал.