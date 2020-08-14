Бастующие рабочие Минского тракторного завода двинулись к Дому правительства

Работники Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на Telegram-каналы, сперва к ним приехал премьер-министр страны, предложил поговорить без журналистов, но на такие условия те не пошли и направились к Дому правительства, идти до которого около полутора часов.

Представитель пятого механического цеха МТЗ Сергей Дылевский заявил, что в случае применения к ним репрессивных мер в стране будет объявлена общенациональная забастовка: «Если кто-то к понедельнику из нас исчезнет, объявляем забастовку!» — говорит он.

Среди требований работников завода прекращение насилия и пересмотр результатов выборов.

Также сегодня проходит забастовка строителей Петриковского горнообогатительного комбината. Они также требуют привлечь к ответственности всех виновных в насилии над гражданами и организовать прозрачные выборы главы Республики.

По данным РБК, на митинг под лозунгом «Следующая станция — "Новый президент"» вышли и сотрудники минского метрополитена. Отмечается, что движение поездов прекращать они не стали.