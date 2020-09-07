Меркель может пойти на санкции против "Северного потока-2" из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность поддержки санкций против многомиллиардного проекта «Газпрома» «Северный поток-2». Если это произойдет, строительство газопровода окажется под угрозой срыва.

Как пояснило агентство Reuters представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, Меркель в этом вопросе разделяет позицию, высказанную министром иностранных дел Республики Хайко Маасом. Ранее тот потребовал от российских властей оказать помощь в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Он также заявил, что в случае отказа Германии от поддержки «Северного потока-2», санкции против которого ввели ранее США.

Ряд немецких политиков уже высказались на этот счет, причем многие из них настаивают, что прекращение поддержки российского проекта должно стать адекватным ответом на отравление Навального. Как писала ранее газета The New Yourk Times, позиция канцлера по строительству «Северного потока-2» становится всё менее популярной: к санкциям Меркель призывает даже глава комитета по иностранным делам Норберт Рёттген, который состоит в её партии ХДС.