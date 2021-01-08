Оператор "Северного потока-2" поддержал действия ФРГ для обхода санкций США

Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией российского проекта «Северный поток-2», выступила с поддержкой инициативы о создании так называемого «экологического» фонда, который будет использоваться для предоставления услуг по обходу американских санкций. Накануне законодательное собрание германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил учреждение такого фонда на уровне региона.

«Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание [Фонда защиты климата и окружающей среды] правительством земли Мекленбург — Передняя Померания», — передает ТАСС сообщение компании.

Помимо помощи в работе в условиях ограничений Фонд также будет заниматься защитой климата Германии.

Завершение строительства российского газопровода было поставлено под вопрос после введения против него американских санкций, которые регулярно расширялись властями США, чтобы избежать возможности их обхода. Ряд европейских и американских политиков связывают строительство газопровода с возможным политическим давлением России на ЕС, а также на Украину, по территории которой транзит российского газа осуществляется сейчас.

Российские власти называют санкции элементом недобросовестной конкуренции. Правительство Германии изначально выступало против экономического воздействия США на связанные с ними проекты. После попытки убийства Алексея Навального химическим оружием многие немецкие политики выступали за заморозку проекта, однако в итоге этого сделано не было.