Тихановская потребовала от ЕС реакции на "убийство" издания TUT.BY

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская выступила с заявлением в связи с репрессиями режима Александра Лукашенко по отношению к независимому белорусскому изданию TUT.BY. Она назвала это «убийством» медиа, потребовав от руководства Евросоюза ответить на решения белорусских властей, и сравнила происходящее в стране с действием «оккупационных» сил.

«Сегодня мы все — свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала TUT.by. Он 20 лет исправно сообщал беларусам честные новости и был образцом независимой прессы, — говорит г-жа Тихановская в обращении, опубликованном на её YouTube-канале. — Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, — это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас — на улицах и в тюрьмах».

По словам оппозиционного политика, её представители находятся в контакте с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и «требуют безотлагательной реакции ЕС» на разгон редакции, который будет выражен в том числе поддержкой независимых СМИ Беларуси и мерами по защите журналистов, работающих на территории страны:

«Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров», — добавила Тихановская.

Напомним, что сегодня стало известно об обысках в офисе TUT.BY и его офисах в регионах, а также об обысках у редакторов издания. Ответственным лицам медиаресурса вменяют уклонение от уплаты налогов. Параллельно Министерство информации Беларуси заблокировало сайт и домен интернет-издания, заявив что портал распространял материалы оппозиционного фонда солидарности BYSOL.

Между тем в посольстве ЕС в Беларуси уже прокомментировали обыски в редакциях, назвав издание «флагманом белорусской журналистики на протяжении 20 лет». «Его читают и ценят большинство пользователей Интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе и дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», — говорится в заявлении пресс-службы посольства в Facebook.