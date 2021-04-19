Место Меркель может занять жесткий критик Кремля и "Северного потока-2"

Партийный блок «Союз-90»/«зеленые» на выборах в федеральный парламент Германии осенью этого года возглавит Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle. Это дает ей хорошие шансы стать новым канцлером ФРГ, то есть занять место многолетней главы правительства Ангелы Меркель, возглавлявшей правящий блок ХДС/ХСС.

Это первый раз в истории Германии, когда «зеленые» выдвигают своего кандидата на пост канцлера. Согласно опросам, «зеленые» являются вторыми в предвыборной гонке и лишь на 3-5% отстают от ХДС/ХСС. В ходе борьбы на праймериз г-жа Барбок победила Роберта Хабека, возглавляющего партию.

Уточняется, что Бербок представляет умеренных экоактивистов, она четко выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2», от которого не готова отказываться Ангела Меркель, а также поддерживает Украину в споре с Россией: «Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект», — говорила она. Бербок требует сохранять санкции против России до тех пор, пока не случатся видимые изменения с ситуацией на Донбассе.

Отмечается также, что преимущества Бербок добавляет тот факт, что она женщина, в то время как правящая партия, как и большинство других партий, выдвигают мужчин. Политик является депутатом Бундестага с 2013 года и отвечает там за внутренние проблемы, а также за экологическую повестку. В частности, она выступает за форсирование отказа от угольной энергетики в Германии. Сейчас эта задача стоит до 2038 года.