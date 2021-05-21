Собянин: "Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе"

Мэр Москвы Сергей Собянин фактически признал, что столица России не оправдывает надежд относительно планов по вакцинации от коронавируса. По его словам, ни в одном европейском городе нет столь низких показателей по доле привитых от числа жителей, хотя вакцинация была начата здесь раньше, чем во многих других городах.

«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», — отметил мэр города.

При этом мэр добавил, что Москва «первой в мире открыла практически свободную прививочную кампанию», объявив массовую вакцинацию. Слова Собянина передает ТАСС.

Напомним, накануне «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») сообщила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу — это Владимир Путин и другие чиновники прогнозировали к осени — официальными темпами может понадобиться от двух лет. При этом источник издания указал на резкое падение числа желающих привиться.

По словам Собянина, эпидемия коронавируса в столице никуда не делась: «Мы продолжаем болеть ковидом. И у нас около деяти тысяч находятся в стационарах».