"Медузу" признали "иноагентом" после доноса члена "Антимайдана" и "Офицеров России"

Независимое издание «Медуза», зарегистрированное в Латвии, было признано Минюстом СМИ, выполняющим функции «иностранного агента» после заявления Алксандра Ионова, который состоит в Общественной наблюдательной комиссии.

Как пишет в своем Telegram-канале юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, письмо Ионова содержало 20 страниц жалоб на «Медузу». В приведенных её двух страницах документа мужчина рассказывает, что «Медуза» неоднократно получала финансирование из-за рубежа, в том числе от правительства Латвии в рамках рекламного контракта, по которому издание размещало их рекламные материалы, направленные на привлечение российских туристов.

Кроме того, член ОНК Москвы Ионов жалуется, что «Медуза» часто упоминает в своих материалах других «иностранных агентов» (хотя она делает это с соответствующими пометками, как того требует закон, — ред.) и в значительном объеме материалов подвергает критике деятельность российских государственных органов.

Согласно биографии Александра Ионова, он занимается политической деятельностью и отстаивает идеи «Антиглобалистического движения России». Также активист является членом президиума «Офицеров России» и членом координационного совета «Антимайдан». Кроме того, на сайте Ионова указано, что он занимается консалтинговыми услугами в сфере экспорта в компании Ionov Transcontinental.