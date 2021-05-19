"Это фантастика": Депутаты в шоке от 4-месячного оплачиваемого отпуска Мосгордумы

Оппозиционные депутаты Московской городской думы проголосовали против предложения единороссов устроить перерыв в работе городского парламента с 24 мая по 19 сентября (это почти четыре месяца), но оно все равно было принято. 15 депутатов от оппозиции проголосовали против, 20 депутатов от партии власти предложение поддержали.

Как уточняет депутат от КПРФ Евгений Ступин, заработную плату представители парламента (в основном, это самовыдвиженцы от «Единой России»), размер которой достигает полумиллиона рублей в месяц, получать в этот период продолжат. Инициативу внес зампред парламента Степан Орлов, который также состоит на окладе.

Представители оппозиции выразили свое возмущение по поводу этого чрезвычайно долгого перерыва:

Перерыв в работе с мая по сентябрь с сохранением зарплаты в 500 000 рублей в месяц! Сказка??? Нет, это единороссовская Мосгордума. На 4 месяца депутаты #ЕдинаяРоссия решили сделать себе перерыв!!! Все оппозиционные депутаты, не получающие зарплаты в Мосгордуме, против!!! pic.twitter.com/wSVC0tzGCX — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) May 19, 2021

«Депутаты от ЕР страшно устали за 9 месяцев дистанционной работы и решили уйти на каникулы — на 4 месяца. Ну а что, это пусть остальная страна работает, а серьёзным людям нужно избирательную кампанию в ГД вести. Так и сказали с трибуны: выборы же, не до вашей Мосгордумы сейчас»,

— пишет в своем Twitter глава фракции «Яблоко» Максим Круглов.

В качестве одного из аргументов представители «Единой России» пояснили, что нужно сосредоточиться на кампании в Госдуму и действовать по партийному принципу, сообщает в своем Instagram депутат от КПРФ Елена Шувалова. На что в ходе своего выступления им возразил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, напомнивший, что почти все члены фракции «Единая Россия» избирались в Мосгродуму как беспартийные самовыдвиженцы, а теперь рассуждают о важности партийности. С этим согласна и Шувалова: «Ну хоть стой, хоть падай», — прокомментировала депутат с трибуны. Она также добавляет, что депутаты должны представлять интересы не партий, а избирателей в своих округах.

Тимонов также отметил, что у парламента «куча» законопроектов, которые ожидают своего рассмотрения, включая документы, внесенные им самим, и уходить в такой момент на перерыв — это «бред». Для отдыха, по его мнению, вполне хватит одного месяца в конце лета, как это делается всегда. Он также обращает внимание на часть 11 статьи 4 ФЗ, в котором говорится, что региональные законодательные собрания должны проводить заседания не реже одного раза в три месяца. По мнению Тимонова, всё это лишь повод, чтобы устранить Мосгордуму, «в которой слишком много независимых и громких депутатов», на время выборов в Госдуму.

«Летний перерыв — это вообще фантастика, просто фантастика. Вы что, ребята?! Вы вообще взгляните на себя со стороны глазами ваших избирателей!

— поражалась в ходе своего выступления депутат Шувалова. — Вы, получается, почти треть года, ну больше четверти зарплату кладете в карман, находясь в отпуске постоянном — это что вообще?! Я такой перерыв помню только когда [заммэра Москвы Анастасия] Ракова в декрете была, а поскольку она тут была нашим представителем, то соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Вы чего, ребята? (...) Я категорически против и призываю всех проголосовать против».