ФСБшные горе-ниндзя и неубедительный Хокаге. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

«Господь жизнь дал. И только Господь эту жизнь может забрать», — заверил Владимир Путин во время своей пресс-конференции, обсуждая вопрос религиозный, и, конечно, хотелось бы, чтобы президент ядерной державы в том же духе комментировал и попытки убийства своих сограждан спецслужбам, но, когда ему задали вопрос про Навального, он сказал другое: «Если бы хотели [отравить] — довели бы до конца», — слов, что в России убивать людей не принято, мы не услышали, как не услышали и закономерного ответа, что в России спецслужбы не ведут слежку за гражданами — «присматривать» за политиком почти 4 года, оказывается, теперь можно просто так, без решения суда, и эта логика действительно прекрасна: узнал о слежке, значит помогли в ЦРУ — значит правильно следили, — а если только следили, почему это делали медики с химиками и как получилось, что не уберегли от отравления на своей же территории — на это Песков уже отвечать не хочет (потому что нечего ему на это ответить),

а если говорить о пресс-конференции в целом, выглядело это очень и очень скучно: половину вопросов Путин задал себе сам по бумажке, другую заготовленную часть озвучили в непонятно как затесавшемся в «пресс-конференцию» колл-центре, значительное время президент (с подачи «журналистов» госСМИ) в 10-й раз повторял прописные истины, как мы, несмотря на трудности, оказались лучше и первее всех в мире, раз 20 рассказал о мерах поддержки семей с детьми (уже кажется, только им мы и помогаем, столько об этом Путин говорит), а нового ничего толком за 4 часа не сказал, да нормальных вопросов-то задать и не дали, затронули лишь пару тем: про Навального, про (бывшего) зятя и про Сафронова, но и тут Путин толком отвечать не стал, только (предсказуемо) свалил всё на ЦРУ,

правда, никакой критики многие озвученные президентом версии событий не выдерживают (и не зря региональные депутаты начали требовать возбуждения дела по отравлению Навального), но ведь на то и формат — уточняющие вопросы задать нельзя, так что любые расследования об отравлениях, даже набрав 15 млн просмотров, так и будут оставаться лишь поводом посмеяться для Лаврова, да и борьба с коррупцией недалеко от этого ушла: кроме принятого в первом чтении закона о сокрытии данных силовиков и судей расследователям решили мешать ещё и в ФНС, где начали скрывать данные прямо в ЕГРЮЛ, — «Россия без коррупции» (так новую партию решил назвать племянник Путина) в нашем случае означает, что в России коррупции не будет, как не было секса в СССР, — избавиться надо не от предмета, а от его публичного обсуждения, а если кому-то в этой парадигме жить не захочется и он решит выйти на митинг, можно будет привлечь его к уголовной ответственности за переход дороги на красный свет (блокирование улицы как-никак — серьезное преступление), а если будет переходить на зеленый, то вспомнят про статью «Просто так» (она же «дадинская», она же 212.1 УК РФ), по которой хотят посадить на 3 года Юлию Галямину, речами превратившую суд над собой в политическое действо,

найдут управу и на тех, кто вместо митингов выйдет в интернет: штрафы за отказ удалять материалы для соцсетей хотят поднять до заоблочных высот в 20% от годовой выручки (в случае с YouTube или Facebook это в разы больше штрафа для «Норникеля», разлившего 20 млн тонн топлива), для простых же смертных есть статья о защите чести и достоинства, по которой, например, Рогозин отсудил у трех СМИ по 100 тысяч, хотя в данном случае это сомнительное удовольствие, но есть и более несуразные примеры вроде Александра Удодова (теперь уже «бывшего» зятя Мишустина), который отсудил у Навального 350 тысяч, только это ничего не изменило — с тех пор «Открытые медиа» (вернее сказать, немецкие прокуроры) успели найти его связь с крупнейшей махинацией с НДС в российской истории, обобравшей бюджет на 5,2 млрд рублей,

но коррупция это не всегда только деньги, в случае с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным — это ещё и умение найти правильных друзей в лице азербайджанского миллиардера Года Нисанова, например, чтобы можно было на их самолетах летать с семьей на отдых и плавать в их бассейнах, пока на Кавказе идет война Азербайджана с Арменией (последнюю мы вроде как поддерживаем): сказать, что здесь налицо конфликт интересов — ничего не сказать, но разве же стоит это внимания силовиков,

другое дело японские мультики — новый главный враг питерской прокуратуры, которая не оценила «Наруто» и решила его запретить (интересно, только филлеры или мангу тоже?) — достойный вызов правоохранительным органам, ничего не скажешь (даже единороссы не поняли прикола), в пору привлекать «киберполицию», ведь «огромнейшее информационное давление деструктивного плана» на молодежь видно невооруженным взглядом, сюда же включили песню Моргенштерна «Я съел деда» (неужели того самого?), а прослышав про новую «полицию нравов», закрыться решил даже «Дом-2» — телешоу, не привлекавшее внимание питерских прокуроров целых 16 лет, и ни на кого деструктивного влияния за это время не оказывавшее, — и вроде все уже успели обрадоваться и обшутиться, но сразу же пошли разговоры о переносе проекта на другой канал, а совсем отчаянные даже заговорили о «Доме-3», хотя лучше, конечно, «Дом-3», чем «коронавирус-2», которым нас начали пугать ВОЗ и Лондон — если он и правда стал на 70% заразнее, то такими темпами мы никакой вакцинации не дождемся, а что будет делать Питер, где и со старым-то уже буквально закончились койки, вообще подумать страшно.