Бывший зять Мишустина отсудил у Навального 350 тысяч за честь и достоинство

Бизнесмен Александр Удодов, который только сегодня развелся с сестрой премьер-министра Михаила Мишустина, частично выиграл иск о защите чести и достоинства, поданный им против оппозиционера Алексея Навального, заявившего о его связи с хищением средств через аферы с НДС и об организации всей схемы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на документы суда и сообщение ФБК.

Изначально Удодов требовал 500 тысяч рублей и публичных опровержений фраз Навального, что он «обогатился в начале двухтысячных на мошеннических схемах с возвратом НДС» и «натурально организовал всю схему, знакомил всех фигурантов между собой, организовал подделку документов для налоговой». Однако Люблинский суд сократил сумму иска до 350 тысяч, а вместо опровержения потребовал просто удалить указанные выдержки, опубликовав в блоге оппозиционера решение суда.

«Несмотря на то, что он известен как налоговый "решала", фигурант уголовных дел и даже СК ничего этого не отрицал в ответе на запрос. Однако истребовать материал об обыске у Удодова суд в нарушение статьи 57 ГПК отказался. Честь номинала главы правительства (а нет сомнений, что целью иска была никакая не защита Удодова, а попытка Мишустина получить бумажку для защиты от будущего и неминуемого уголовного преследования) оценена в 350 000 рублей из 500 000 заявленных», — говорится в сообщении юристов ФБК.

Два дня назад «Открытые медиа» опубликовали основанное на материалах судов Швейцарии, Германии и России расследование, в котором говорится, что прокуратура ФРГ считает Удодова ответственным как минимум в одной налоговой махинации с НДС, известной как дело «Волтер Волс». Тогда ущерб государству составил 5,2 миллиарда рублей. В 2011 году о том, что Удодова подозревают в организации преступной схемы, писали «КоммерсантЪ» и РБК. Журналисты также отмечали, что, будучи главой ФНС, Мишустин созванивался со своим зятем и познакомил его с заместителем главы московского УФНС Ольгой Черничук. ПО материалам российских правоохранительных органов, Удодова дважды допрашивали, но он фигурировал как «свидетель».