Сестра Мишустина развелась с Удодовым после расследования о его махинациях с НДС

Наталья Стенина, сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина, официально развелась с предпринимателем Александром Удодовым, сообщает источник «Интерфакс».

Это произошло по взаимному согласию после публикации очередного расследования о предполагаемых махинациях бизнесмена с налогами во времена, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Отмечается, что заявление на развод было подано до выхода публикации, однако о её подготовке также могло стать известно заранее.

«18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что, согласно данным «Открытых медиа», которые в своем материале изучили информацию немецких, швейцарских и российских судов, Удодов может быть причастен как минимум к одном, причем самом крупном в истории РФ хищении бюджетных средств через возврат НДС, в то время как его зять руководил ведомством, отвечавшим за контроль в этой сфере. Сумма потерь России от махинаций «Волтер Волс» оценивается в 5,2 миллиарда рублей.

Также издание отмечало возможную связь между Удодовым и аналогичным хищением через налоговые выплаты, связанные с делом юриста Сергея Магнитского. Кроме того, журналисты нашли у зятя Мишустина две квартиры в одном доме, причем между ними была третья квартира, принадлежавшая отцу преследуемого за многомиллиардную коррупцию полковника МВД Дмитрия Захарченко. Предприниматель также лично встречался с Захарченко.

При этом ранее Алексей Навальный утверждал, что принадлежавшие Удодову две квартиры в итоге достались детям премьера по заниженной стоимости через ресторатора Аркадия Новикова, хотя последний это отрицает, уверяя, что продал недвижимость по рыночный цене.