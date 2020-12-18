Юлии Галяминой запросили 3 года колонии за сбор подписей против поправок

Прокуратура запросила у суда три года лишения свободы по делу московского муниципального депутата Юлии Галяминой, передает «Медиазона».

Уголовное дело против неё завели из-за трех административных нарушений законодательства о митингах по «дадинской статье» (212.1 УК РФ), которую критиковал Конституционный суд. Эта статья является постоянным предметом критики многих оппозиционных политиков, юристов и правозащитников. Впервые по ней был осужден Ильдар Дадин в рамках «болотного дела» о протестах 2011-2012 годов. Позднее он был освобожден решением Верховного суда с правом на реабилитацию, после того как Конституционный суд выпустил постановление, в котором призвал доработать статью 212.1 УК РФ.

После этого несколько лет в России не было случаев возбуждения дел по ней. Её вновь начали применять на фоне протестных митингов в Москве летом 2019 года. Тогда за повторное нарушение административного законодательства был осужден активист Константин Котов, на днях вышедший на свободу.

Дело против г-жи Галяминой возбуждено на основании акции по сбору подписей против принятия поправок к Конституции, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат выступала одним из организаторов мероприятия, которое столичные власти согласовывать отказались. За полгода до этого в силу вступили два других решения об административных штрафах против мундепа.

Галямина уверена, что дело против неё является политически мотивированным. Если её признают виновной, даже в случае условного срока в качестве меры пресечения, согласно принятому в этом году закону, политик не сможет принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.