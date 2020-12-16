Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Фигурант «московского дела», осужденный по «дадинской» статье 212.1 УК РФ Константин Котов утром 16 декабря вышел на свободу. У ворот колонии во Владимирской области, где он отбывал срок, его встречали жена Анна Павликова, ее мама Юлия, друзья и адвокаты.

Все произошло около 07.00 утра. «Освобождаться лучше весной», – сказал Константин. «Лучше не садиться» – ответил кто-то из толпы. «Да, но у нас такое государство, что этого мы себе позволить не можем», – заметил Котов.

С женой Аней Константин в последний раз виделся лицом к лицу осенью 2019 года в СИЗО «Матросская тишина» в день свадьбы, где им дали побыть вместе около трех минут. После этого Аня дважды приезжала к нему в колонию, и они общались через стекло. «Длительные свидания нам не давали из-за карантина, – рассказала Аня. – А еще говорили, что у Кости скорее всего замечания, так что все равно не дадут». «Скорее всего просто не хотели этим заниматься», – прокомментировал Константин.

Изначально Котов был осужден на 4 года колонии, причем его дело стремительно рассматривалось в суде в течение всего двух дней. Позже адвокатам удалось добиться снижения срока до полутора лет.

Гораздо дольше, но не менее интенсивно, по той же «дадинской» статье в столице судят муниципального депутата Юлию Галямину. Уже в пятницу, 18 декабря, она должна выступить с последним словом. Избиратели и сторонники Юлии надеются, что приговор не будет связан с лишением свободы хотя бы потому, что, по постановлению Конституционного суда, основанием для этого может служить только причиненный обвиняемым в ходе публичных акций материальный ущерб или наличие пострадавших, коих суду обнаружить не удалось. Но Константину Котову Конституционный суд в такой же ситуации не помог.