Фигуранты дел "Нового величия" и "212" Павликова и Котов поженились в СИЗО

В «Матросской тишине» поженились фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный на 4 года Константин Котов.

Об этом со ссылкой на соцсети и Telegram-канал «Новой газеты» сообщает Znak.com. Известно, что Павликова и Котов познакомились, когда в отношении девушки было возбуждено дело в связи с ее участием в организации «Новое величие», члены которой якобы намеревались захватить власть в России.

Координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова рассказала, что Котов был соседом Павликовой и поддерживал ее семью когда шло расследование.

«Теперь, после заключения брака, Анна [Павликова] получит право приезжать к Константину [Котову], если он окажется в колонии», — объясняет Telegram-канал «Арестанты 212».

Напомним, 14 октября Мосгорсуд отказался смягчить приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному на 4 года колонии по «статье Ильдара Дадина».