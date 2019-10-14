Суд отказался смягчить приговор Константину Котову, осужденному на четыре года

Мосгорсуд не стал смягчать приговор программисту Константину Котову, получившему четыре года по «статье Ильдара Дадина».

Для вынесения вердикта судье Нине Шараповой, оставившей без изменений приговор Тверского суда, понадобилось 20 минут, сообщает «Медуза».

В своем последнем слове Котов еще раз подчеркнул, что не признает себя виновным, поскольку его осудили за участие в мирных акциях.

Отмечается, что, в отличие от суда первой инстанции, судья Шарапова изучила видео, на котором зафиксировано, что на акции 10 августа Котова задержали сразу после выхода из метро и он не успел каким-либо образом поучаствовать в демонстрации.

Как сообщил «Интерфакс», Мосгорсуд приобщил к делу Котова открытое письмо с подписями 182 священников РПЦ в его поддержку. Также суд приобщил к делу заключение Совета по правам человека при президенте РФ, считающего приговор противоречащим заключению Конституционного суда по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий»), в соответствии с которым уголовная ответственность по этой статье «должна быть адекватна общественной опасности деяния» и возможна лишь в случае нанесения существенного ущерба и при наличии злого умысла.

Кроме того, к делу по просьбе адвокатов Константина Котова приобщена петиция за отмену статьи 212.1 УК РФ. По состоянию на 17:50 ее подписали более 110 тысяч человек.

Поддержать активиста в суд пришли правозащитник Лев Пономарев и сотрудник ФБК Николай Ляскин, а также находящаяся под домашним арестом фигурантка дела «Нового Величия» Анна Павликова, на которой, по данным РБК, Котов вскоре должен жениться.

Присутствовавшие в зале суда отреагировали на приговор скандированием фразы «Свободу Котову!», передает «Дождь».

Константина Котова приговорили 5 сентября к четырем годам колонии общего режима по статье 212.1 УК, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократные административные нарушения на акциях. В последний раз активиста задержали 10 августа, когда в Москве проводился согласованный митинг.

По словам свидетелей обвинения, среди которых были 13 полицейских, Котов активно участвовал в прошедшей после митинга несогласованной акции, выкрикивал лозунги и давал интервью. Свидетели защиты между тем утверждали, что ничего из этого он не делал. Телеканал «Дождь» нашел видео задержания Котова: по данным СМИ, активиста задержали через полминуты после выхода из метро.