СПЧ нашел формальные и правовые нарушения в суде по делу Константина Котова

Комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по научно-правовой экспертизе дала оценку деятельности Тверского суда, 5 сентября приговорившего Константина Котова к 4 годам лишения свободы по статье 212.1 УК РФ, также известной как «дадинская статья».

Как считают эксперты СПЧ, суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств его преступления и проигнорировал требования к структуре и содержанию приговора, передает газета «Ведомости».

Председатель СПЧ Михаил Федотов отправил заключение адвокату Котова Марии Эйсмонт, которая заявила, что будет добиваться его приобщения к материалам дела.

Ранее адвокаты осужденного подали жалобы о несовместимости приговора с решением Конституционного суда, после которого отменили приговор по той же статье Ильдару Дадину в 2017 году. На это прокуратура ответила, что угроза «нарушения правил дорожного движения», а также «блокировки прохода граждан по улице и к достопримечательностям города» попадает под формулировку КС об угрозе «наступлении негативных последствий».

Комиссия СПЧ в приговоре не нашла никаких данных о том, какими именно действиями Котов создавал эту угрозу. Нет там и слов Котова, содержащих призыв к противоправным действиям, а скандирование перечисленных в полицейском рапорте лозунгов «Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и прочих никак не может влиять на оценку действий подсудимого как криминальных.