Прокуратура не нашла разногласий приговора Котова с решением КС

Прокуратура ответила на жалобу адвокатов о несовместимости приговора программисту Константину Котову с решением Конституционного суда относительно, который в 2017 году запретил присуждать срок по уголовной статье за несколько административных нарушений, сообщают «Ведомости».

После такого разъяснения был отменен приговор Ильдару Дадину по той же статье 212.1 УК, и больше уголовных дел по этой статье не заводилось до дела Котова. Его осудили на четыре года колонии за участия и анонсирование мирных митингов и шествий. Такое решение Тверского районного суда Москвы возмутило представителей общественности, и сразу 13 известных адвокатов заключили договор с Котовым на символическую сумму в 212,1 рубля, после чего каждый из них подал апелляционную жалобу.

Упомянутое решение Конституционного суда декларировало, что «не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий».

По мнению прокуратуры, КС под «наступлением негативных последствий» подразумевал не только ущерб в виде вреда здоровью и имуществу, но и угрозу причинения такого вреда. Такая угроза, судя по материалам прокуратуры, заключалась в «нарушении правил дорожного движения», а также в «блокировке прохода граждан по улице и к достопримечательностям города».