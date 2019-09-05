Суд признал Константина Котова виновным по "статье Ильдара Дадина"

Программиста Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Как сообщает «РИА Новости», приговор был оглашен 5 сентября в Тверском районном суде Москвы. Накануне, 4 сентября, в ходе прений гособвинение попросило приговорить Котова к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По словам прокурора, Константин Котов, будучи членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, неоднократно привлекался к административной ответственности. Речь идет, в частности, об акциях 2 марта в поддержку арестованного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова и 13 мая – в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Кроме того, 19 июля Котов анонсировал в соцсетях мероприятие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, а 12 июля участвовал в шествии за Ивана Голунова. Наконец, 10 августа мужчина был задержан после несанкционированного шествия в центре Москвы.

Таким образом, «не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу», программист продолжал нарушать законодательство, передает «Медиазона» слова гособвинителя.

Защита активиста настаивала на его невиновности и просила суд прекратить уголовное дело в связи с отсутствием доказательств преступления. Также адвокаты Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз ссылались на дело Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. Он получил 2,5 года колонии, однако впоследствии Верховный суд отменил этот приговор.

Расследование дела Константина Котова заняло всего три дня. На ознакомление с материалами обвиняемому и его защите отвели 72 часа. Он был арестован 14 августа.