Участника акции 10 августа арестовали по "статье Ильдара Дадина"

Суд арестовал Константина Котова, которому предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

«Ходатайство следователя удовлетворить: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует «РИА Новости» слова судьи Елены Абрамовой, огласившей решение в Пресненском суде. Сообщается, что защита настаивала на залоге или домашнем аресте Котова.

По версии следователей, 10 августа Константин Котов в составе группы численностью около 150 человек принял участие в несанкционированном митинге на Старой площади в Москве, нарушая общественный порядок, выкрикивая лозунги и мешая движению граждан. В СК опасаются, что на свободе Котов может передать следственную информацию другим участникам несанкционированных акций, а также их организаторам, которые «в настоящее время не установлены».

По словам адвоката Котова Марии Эйсмонт, простой факт многократных административных нарушений не влечет за собой уголовную ответственность. «Согласно позиции Конституционного суда, для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы действия лица носили общественно-опасный характер и причинили вред здоровью или имуществу граждан», — сказала адвокат. Она указала на то, что протоколы были составлены за публикации в соцсетях и «мирное, хоть и несанкционированное, нахождение в тех или иных местах».

Как отмечает «Медиазона», это первый случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. В 2015 году об аресте просило следствие при избрании меры пресечения активисту Ильдару Дадину. Тогда суд не поддержал эту просьбу и обвиняемого отправили под домашний арест.