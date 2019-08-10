После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания

Вечером 10 августа на Чистых прудах и Старой площади в Москве начались задержания.

Также в соцсетях есть информация о задержаниях на Сухаревской площади, подтверждения в СМИ и официальных органах она пока не получила.

Ранее на проспекте Сахарова прошел митинг протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и против преследования участников акций 27 июля и 3 августа. Участник митинга, призвавший со сцены к «прогулке» к Администрации президента (она расположена на Старой площади), был вскоре после этого задержан.

«Эхо Москвы» сообщает о задержаниях в сквере напротив Администрации президента. Группа порядка ста человек пыталась начать скандирование, что вызвало реакцию сил правопорядка.