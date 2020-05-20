Мосгорсуд по делу Котова: Мирные акции – вне правового поля

Ведущему адвокату узника «московского дела» Константина Котова Марии Эйсмонт ровно через месяц после оглашения апелляционного приговора удалось получить сам приговор.

– Не прошло и месяца, как нас ознакомили с этим выдающимся текстом, и стало понятно, почему его писали так долго, – заметила адвокат. – Такое сходу не напишешь. Тут особый полет юридической мысли нужен.

Из текста можно узнать, что «анализ материалов дела однозначно свидетельствует и о деструктивном поведении Котова и иных участников несогласованных акций...». Сразу станет очевидно, что «такое массовое количество участников [московских протестов летом 2019 года] будучи объединенными деструктивной идеологией было способно причинить существенный вред охраняемым законом правам и интересам как иных лиц так и самих участников несогласованной акции...» [орфография и пунктуация – Мосгорсуд].

Ну и наконец, «важное значение для оценки как реальности угрозы причинения вреда так и существенности этого вреда наряду с прочим имеет и заведомость деликтного поведения участников незаконной акции, в том числе Котова, избравших изначально поведенческую модель вне правового поля».

Ну а виновность Котова, по мнению Мосгорсуда, подтверждается, в частности, показаниями полицейских, которые на суде утверждали, что Котов никому не мешал, но кричал: «Позор!», а также не могли вспомнить, возле какого памятника на митинге у главного здания МГУ проходило задержание.

– Не знаю, каково такое писать юристу, но читать это юристу стыдно, – прокомментировал адвокат Котова Александр Пиховкин. – Зато на основания для кассации не поскупились.