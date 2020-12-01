"Не помню" и "не уверен" – главные показания на суде над Юлией Галяминой

Сегодня в Тверском суде продолжился процесс по делу Юлии Галяминой, которой вменяют «дадинскую» ст. 212.1 (неоднократные нарушения на митингах). Юлия по традиции пришла на заседание в новом платье и принесла с собой пирожки «со свободой», которые напекла накануне вместе с дочерью Дуней. «Они хотят меня упечь, а я пеку пирожки!», – прокомментировала политик.

На заседании продолжился допрос свидетелей обвинения – в основном сотрудников 2-го оперполка, которые осуществляют задержания участников массовых акций. Речь шла о сборе подписей против поправок в Конституцию, которые Юлия и члены «Открытой России» провели 15 июля в Москве на Пушкинской площади. Напомним, что тогда все закончилось стихийным шествием по бульварам и Петровке, в котором Галямина участия не принимала. В разгар событий она находилась в «Макдоналдсе» вместе с дочерью и была задержана уже на опустевшей площади.

Действие, по тоже уже сложившейся традиции, ничем не отличалось от театра абсурда.

Судья: В метро можно было попасть?

Свидетель: Конечно! Ой, то есть нет! Ну если постараться....

Мария Эйсмонт, адвокат: Вы говорили, что люди не могли войти в заведения. Как вы это поняли?

Свидетель: Ну люди шли в бар...

Эйсмонт: Как вы поняли, что они шли именно туда?

Свидетель: Ну, по направлению...

Эйсмонт: Ну, вот меня бы ничего не остановило, если бы я шла в бар...

Свидетель: Может, и не в бар шли…

Свидетель: Но мы предупреждали всех, через громкоговорители.

Юлия Галямина: Я пришла на площадь за 5 минут до задержания. Вы уверены, что я могла это услышать?

Свидетель: Не уверен...

Галямина: То есть вы задержали меня за то, что я стояла на площади?

Свидетель: Ну да...

Юлия Галямина: Подскажите, а 20 человек на 20 мест в автозаке, это безопасно с точки зрения распространения коронавируса?

Судья: Вопрос снимается!

Галямина: Забавно, все вопросы, которые касаются моей безопасности — снимаются.

Юлия Галямина: Вы меня одну задержали или вместе с семьей?

Свидетель: Лично я только вас.

Галямина: А вы видели мою дочь в автозаке, когда везли нас в ОВД?

Судья: Снимается вопрос!

Галямина: В момент задержания вы разнимали меня с моей дочерью?

Свидетель: Кажется, да.

Адвокат Мария Эйсмонт: При вас Юлия топтала газон?

Свидетель: Не видел.

Эйсмонт: Автобусам мешала проезжать?

Свидетель: Не видел.

Эйсмонт: Мешала ли она проходу граждан?

Свидетель: Не помню.

Эйсмонт: На ваших глазах Юлия участвовала в шествиях?

Свидетель: Не помню.

Юлия Галямина: Вы помните, какую угрозу я несла в момент задержания?

Сидетель: Нет, не помню, но был митинг... он мог перерасти во что угодно...

Галямина: Подождите, я не про митинг спрашиваю, а про себя. Что я нарушила?

Свидетель: Вы не расходились!

«Я все ещё ломаю голову — как один человек может разойтись? Пополам?» – прокомментировала Юлия.

На судебном процессе запрещено вести фотосъемку, поэтому там присутствуют художники, запечатлевшие некоторые моменты процесса.