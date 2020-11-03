"Мне шьют дело, а я шью платья": Прямая трансляция с заседания по делу Юлии Галяминой

Во вторник, 3 ноября, в Тверском суде проходит заседание по делу мундепа Юлии Галяминой, которую обвиняют в организации массовых беспорядков.

Политик с адвокатами Марией Эйсмонт и Михаилом Бирюковым прошли в здание суда. Юлия поблагодарила всех, кто пришёл её поддержать. У здания сейчас находится около 100 человек: правозащитники, активисты, депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты.

Слушателей в зал не пустили под предлогом коронавирусных ограничений, трансляции нет. Люди ожидают итогов заседания на улице.

Перед началом слушания Галямина выступила перед собравшимися, призвав из бороться за дикриминализацию статьи, которую ей пытаются вменить.

«Мы победим, вне зависимости от исхода этого суда. Правда и сила духа на нашей стороне!» – заключила она.

Прямая трансляция судебного заседания:

15.05. Выступает сторона обвинения. Зачитываются «преступления» Галяминой: «призывала выходить на улицу и защищать свои права».

15.12. «20 июля 2019 года, 23 июля 2019, 25 июля 2019, 26 июля 2019 года — в сети интернет, на своей странице в Facebook размещала информацию с призывом на несогласованные акции...»

15.29. — Предъявленное обвинение вам понятно?

— Нет. Мне кажется это все абсурдом.

— Но вы понимаете, в чем вас обвиняют?

— Нет. Не понимаю. То что вы читаете, материалы дела — не является чем-то понятным. Предположения преподносятся как факты, тут же какие-то домыслы.

15.41. Допрос свидетелей обвинения.

— Где работаете?

— Центр по борьбе с экстремизмом. 5 отдел.

15.53. Допрос сотрудника центра «Э»:

— Я изучал ивент мероприятия, запланированного на выходные, изучал встречу, выявил аккаунт Галяминой

— А кто ещё был организатором той акции?

— Надо вспомнить... Илья Яшин, Любовь Соболь, например...

— А что такого вы увидели в посте Галяминой?

— ПРЯМОЙ ПРИЗЫВ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА.

16.32. Допрос сотрудника 2-го оперполка:

— На несогласованном митинге любое высказывание противоправное.

17.19. Адвокат Михаил Бирюков допрашивает третьего свидетеля:

— Ну, было много блогеров...

— А как вы поняли, что это блогеры?

— Ну, они такие неприметные, с камерами... и пытались попасть туда, где кипиш. Не кричали, но все снимали....

По мнению Юлии Галяминой, это были коллеги свидетеля обвинения.

17.40. Допрошено трое свидетелей обвинения. Заседание окончено. Следующее – 12 ноября.