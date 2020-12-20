В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией

Власти Санкт-Петербурга представили отчет межведомственного координационного совета по коронавирусу. Из него следует, что в Северной столице осталось только 0,5% коечного фонда. Другими словами, город может принять лишь 27 больных коронавирусом и пневмонией, а потом места закончатся.

На прошлой неделе в Смольном сообщали, что в городе осталось 3,8% коек для инфицированных или 386 мест. При этом, как говорил вице-губернатор Олег Эргашев, врачи уже тогда работали на пределе, напоминает «Фонтанка».

Скриншот документа // www.gov.spb.ru

На этой неделе сообщается о 2 444 пациентах, которые госпитализированы в тяжелом состоянии. Ещё у 7 448 человек среднетяжелая форма, и лишь у 612 болезнь пока протекает в легкой форме.

Всего же количество активных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превышает 70 тысяч. 6 840 умерли. Также выяснилось, что оперативный штаб при федеральном правительстве оперирует статистикой, которая отличается от представленной городскими властями. Если в ежедневных сводках правительства уже месяц каждый день называются цифры в 3,7 тысячи зараженных за сутки, то в Смольном сообщается о 4-5 тысячах новых случаев в день с начала декабря.