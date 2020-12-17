"Устал наш Дракоша, и мы от него устали": Радзиховский разочарован вялым Путиным

Политолог Леонид Радзиховский назвал пресс-конференцию президента пятью часами пустоты.

– Главное впечатление от пресс-конференции Путина – Дракоша наш устал. Летать устал, болтать устал, сидеть устал, – говорит Радзиховский. – Он чувствует, что от него устали, и сам устал. Громкое молчание в течение почти 5 часов. Информации я услышал – ноль. Не было двух важных вещей, ради которых слушают выступления президента.

Первое — не было драйва, зажигания, этого «Вперед, ребята! Я знаю, как надо!» Это по форме и энергетике. И второе — не было никакого содержания о том, что мы будем делать дальше, какие наши планы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались — это понятно. А зачем мы собрались? – задается вопросом Леонид Радзиховский. – Президент — это человек, который ставит перед страной определенные задачи, обрисовывает проекты. Но ничего такого я не услышал — ни энергетики, ни планов.

Все его ответы предсказуемые, даже очевидные. Что можно было ответить на вопрос Шнура про мат? То, что Путин и сказал — вы же сейчас со мной общаетесь без мата. То же самое — про Навального: ничего определенного или нового.

Путин сказал, что еще не определился, пойдет ли на выборы в 2024 году. И был бы самым очевидным вопрос: «А зачем идти? Что вы собираетесь делать или менять и почему на это нужно 30 лет? Для реализации каких идей и планов?» Правда, и на это вопрос был бы ответ: ради всего хорошего, против всего плохого...