Канальи, даттэбайо! Единоросс Боярский вступился за "Наруто"

Сын актера Михаила Боярского, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский не понял претензий питерской прокуратуры к японскому аниме «Наруто». Он заявил, что аниме смотрит его дочь и это не мешает ей петь «песни Победы». Не увидел в нем ничего плохого и он сам.

«Как отец 12-летней девочки-подростка, я немного удивлён. Мой ребёнок, как и большинство её сверстников, рос и на классике Союзмультфильма, и на Диснее, поёт и песни Победы, и современных поп и рэп звёзд. Она и её друзья с большим интересом и удовольствием смотрят Наруто, обсуждают его, подражают (см фото) и сопереживают его героям», — пишет единоросс в своем Instagram.

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Пока прокуратура не предоставила подробностей о попытке запрета мультфильма в России, депутат обратился к родителям, попросив их пояснить, действительно ли он «настолько опасен для наших детей», учитывая, что при просмотре «Наруто» сопровождается маркировкой «12+»: «Что-то сомневаюсь», — добавляет Боярский.

При этом сам депутат охарактеризовал аниме как «захватывающую, приключенческую историю про дружбу, страхи, подвиг и трудности».

Напомни, что «Наруто» не единственный мультфильм, фигурирующий в поданных прокурорами исках. Также в них указаны «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Межвидовые рецензенты» и «Токийский Террор». Покушаются в надзорном ведомстве и на песню Моргенштерна «Я съел деда».