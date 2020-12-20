ВОЗ: Новый штамм ковида найден в Англии, Дании, Австралии и Нидерландах

Всемирная организация здравоохранения обнаружила новую мутацию коронавируса не только в Великобритании, о чем раньше заявлял премьер-министр Борис Джонсон, на также в Дании, Австралии и Нидерландах, передает «Би-би-си».

Пока у специалистов ВОЗ нет оснований полагать, что новый штамм болезни будет иначе реагировать на вакцину. Кроме того, не зафиксировано и разницы между тяжестью протекания нового и старого коронавируса. Главной отличительной чертой этой версии ковида является ускоренное распространение — его скорость может превышать прежнюю на 70%.

Исследование новой мутации продолжаются, в том числе в ВОЗ. Организация обещает держать в курсе национальные правительства.

Ранее Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предупредил о «выходе из-под контроля» новой разновидности болезни, передавал Bloomberg.