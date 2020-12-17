Путин назначил к Новому году выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка до 7 лет

Исландский журналист на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина спросил у разведенного президента, в чем заключается секрет семейного счастья.

«Секрет семейного счастья – это любовь, но это не секрет. Это все знают, это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы затронули, и международных отношениях и в отношениях между народами», — заявил Путин.

После этого президент ответил на вопрос «Известий» о том, какой тост он произнесет в новогоднюю ночь. Он заверил, что его главным тостом будет: «За Россию». Следом он сообщил, что, посовещавшись с правительством, он решил назначить выплаты на каждого ребенка до семи лет в размере 5 тысяч рублей.

Также во время пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что пенсии будут проиндексированы на 6,5%.