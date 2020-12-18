Песков: Данные, что Сафронов долго работал в "Роскосмосе", Путину дало следствие

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о бывшем журналисте «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иване Сафронове, которому вменяют госизмену.

Во время пресс-конференции глава государства заявил, что «это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью, связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника [главы «Роскосмоса» Дмитрия] Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал, не связано с журналистской деятельностью вообще».

Вопрос журналистов вызвала часть ответа про «длительный период» работы в «Роскосмосе» — Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, а работать в «Роскосмосе» начал в мае того же года. Причем, по словам адвокатов, следствие утверждает, что «преступление» было совершено в 2017 году, то есть за три года до срока, обозначенного президентом.

«Это информация, которая предоставлена, была доложена главе государства следствием, — пояснил Песков. — Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы» (цитата по «Коммерсанту»).

Сам Сафронов отрицает свою вину и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. Накануне, отвечая на вопрос спецкорра «Ъ» Андрея Колесникова, Путин заверил, что в этом деле нет никакой мести спецслужб за журналистскую деятельность Сафронова. Он также допустил, что, если суд признает вину журналиста, он может помиловать его.