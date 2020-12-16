В Госдуме предлагают отправлять в колонию на 10 лет за блокирование дороги

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, согласно которому за блокирование дорог и иных элементов транспортной инфраструктуры предлагается ввести уголовную ответственность, даже если эти действия не привели к каким-либо происшествиям.

Как объясняет депутат в пояснительной записке, в УК уже имеется похожая статья, но она не предусматривает наказания за одну только возможность «создания угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозы уничтожения или повреждения имущества», что, он уверен, необходимо исправить. За это он хочет лишать свободы на срок от 4 до 10 лет.

В документе не объясняется, какой характер должна носить блокировка, под довольно общее определение, предположительно, подпадает перегораживание улицы для организации проезда кортежа чиновников или перекрытие дороги в результате ДТП или неисправности автотранспорта, однако, по всей видимости, применяться он в случае принятия будет против демонстрантов, которые перекрывают улицу во время несогласованных шествий.