Акции "Сибура" за $100 для зятя президента: Что говорят Путин, Шамалов и авторы

Гендиректор компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов, бывший муж предполагаемой дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой объяснил приобретение 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов. По его словам, условия мотивационной программы для него ничем не отличались от условий для ряда других топ-менеджеров компании.

«Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», — приводит его слова РБК.

Информацию о покупке акций корпорации ранее опубликовало издание «Важные истории», причем имеющиеся у журналистов данные не опровергались. пэПо словам представителя «Сибура» Дмитрия Конова, они были не полными, а в целом приводимые в расследовании цифры являются «некорректными»: «Возможно, Вы не учитываете, что при оценке стоимости акций также учитывается/учитывался размер долга этого юридического лица», — приводятся его слова в тексте расследования. Уточняется, что «корректную» цену он так и не назвал.

При этом издание приводило ряд примеров других топ-менеджеров «Сибура», которые тоже получили акции по другим ценам, которые измеряются десятками миллионов долларов. Впрочем, приведенные журналистами и Шамаловым фамилии не пересекаются.

В ходе своей пресс-конференции публикацию прокомментировал и Владимир Путин, предполагаемый бывший тесть Шамалова. Он заявил, что за расследованием стоят спецслужбы и Госдеп США, которые «мстят» ему и якобы пытаются вмешаться во внутриполитическую жизнь РФ. По словам Путина, «Важные истории» лишь в самом конце расследования написали, что Шамалов «бывший зять», а также прокомментировал суть дела: «Кто и как получил какие-то там акции в этой компании. Оказывается, компания публиковала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления — они получили по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет», — сказал г-н Путин.

«Владимир Путин несколько раз соврал гражданам России и оклеветал журналистов, комментируя их расследование о своей семье»,

— заявил в ответ главред «Важных историй» Роман Анин в Telegram-канале издания. Он объяснил, что, по его мнению, после того как Путин не стал отрицать своего родства с Тихоновой, «буквально в каждом предложении президент врал». Далее он детально разбирает все неточности главы государства:

То, что Шамалов уже «бывший» зять Путина, «Важные истории» указали в самом начале публикации. Издание изучило контракты 11 других топ-менеджеров «Сибура» и условия приобретения ими акций отличались: «они платили реальные деньги», а не $100, как Шамалов. При этом Конов, выдвинувший версию, что у Шамалова в рамках договора были и другие обязательства, до сих пор не ответил на вопрос, выполнил ли тот их. Анин заверил, что над расследованием работали не агенты ЦРУ и Госдепа, а несколько журналистов из Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Магадана, имена которых указаны в подписи к тексту. Он заверил, что все утверждения в расследовании они могут подтвердить документально: «В отличие от Владимира Путина, который позволил себе оклеветать журналистов и голословно обвинить их в работе на западные спецслужбы». Расследование никак не связано с «местью», а публиковалось исключительно для «информирования российского общества о важных для него фактах».

Анин считает, что инсинуации Путина в адрес журналистов связаны с развившейся у него за «20 лет неограниченной власти» «паранойей»: «Повсюду чудятся враги, агенты и заговоры», — предполагает он. При этом он не намерен сочувствовать президенту: «Посочувствовать стоит только всем нам — зрителям уже 16-й по счету пресс-конференции одного и того же человека», — добавляет он.