Семья главы разведки РФ пользуется яхтой и самолётом азербайджанского миллиардера

Глава Службы внешней разведи России Сергей Нарышкин регулярно посещает бассейн, расположенный в офисе азербайджанского миллиардера Года Нисанова, а его родственники и он сам многократно пользовались бизнес-джетом и кораблем бизнесмена, сообщается в расследовании «Проекта». Это само по себе уже противоречит закону из-за коррупционной составляющей и конфликта интересов, однако дружба главного российского разведчика с азербайджанским миллиардером не прекращалась даже во время войны Азербайджана с Арменией. Последнюю Россия в итоге не стала открыто поддерживать.

Бизнес Года Нисанова журналисты связывают с подрядами мэрии Москвы на благоустройство столицы и многочисленными столичными рынками вроде торгового центра «Москва» в Люблино, «Садовода», «Фуд Сити», гастрорынка «Депо» и прочих, а также с гостиницами «Украина», «Рэддисон Славянская» и другими. Причем изданием обращает внимание, что зачастую правоохранительные органы обходят стороной его рынки, которые могут быть связаны с отмыванием криптовалюты и нелегальной торговлей, объемы которой оцениваются «Проектом» в 20 миллиардов рублей в сутки.

Среди доказательств тесных контактов главы СВР Нарышкина с Нисановым «Проект» приводит ряд его фотографий, когда он несколько дней подряд в одно и то же время выходит из оборудованного бассейном офиса бизнесмена в ТЦ «Европейский» (принадлежит ему же). На фотографиях Нарышкина сопровождает родственник первого вице-премьера Азербайджана Эльман Байрамов (они также были соседями по даче на Рублевке).

Однако это не единственная связь между Нарышкиным и Нисановым. Вместе с семьей чиновник неоднократно пользовался его бизнес-джетом Gulfstream G65 для заграничных поездок на отдых, пишет «Проект». По данными издания, отдельно его использовала и дочь Нарышкина Вероника, которая также работала в компании азербайджанского миллиардера «Инвестиционная группа Сигма», которая управляет «Депо». Кроме того, свое 30-летие девушка отмечала на корабле Нисанова «Флотилии Radisson», там была и её «подруга» дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Информации о том, повлияли ли эти личные связи главы СВР РФ с руководством Азербайджана и близким к нему бизнесменом и повлияли ли вообще, издание не приводит.