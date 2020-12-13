"Россию без коррупции" создаст племянник Путина. Дяде это пока не удалось

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин намерен создать новую партию под названием «Россия без коррупции». Ранее в этой осенью Минюст принял решение ликвидировать его предыдущую партию «Народ против коррупции» из-за её бездействия на региональных выборах.

О создании партии «Интерфаксу» сообщила глава информационного блока её организационного комитета Дарья Чельцова. Съезд, на котором будет рассматриваться программа и проводиться утверждение руководства, пройдет уже 15 декабря. При этом Роман Путин является не единственным кандидатом на пост её лидера, однако имена других претендентов не приводятся.

Название «Россия без коррупции» пока не утверждено и может измениться после проведения съезда. Возвращаться же к старой партии племянник президента не планирует: обжаловать решение о ликвидации он не планирует.