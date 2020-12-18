МВД начнет бороться с "влиянием на массовое сознание молодежи"

Заместитель главы МВД Игорь Зубов на YouTube-канале уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ сообщил о планах создать «киберполицию». Об этом пишет «Медиазона».

Представитель ведомства рассказал, что посредством Сети оказывается «огромнейшее информационное давление деструктивного плана», в том числе на молодежь и общество. В ведомстве уверены, что именно Интернет оказывает губительное воздействие на молодое поколение, меняя его в деструктивную сторону.

При этом Зубов не уточнил, когда именно начнет работать новая структура, но отметил, что на это понадобится много времени, ресурсов, техники, а также придется повысить квалификацию сотрудников.

Ранее сообщалось, что мэрия Набережных Челнов потребовала от директоров 29 школ предоставить данные о количестве учеников, которые состоят в 55 пабликах. Среди них кроме националистических и исламистских есть сообщества поддержки Алексея Навального.

Также сегодня стало известно, что петербургская прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» и ряд аниме-мультфильмов, включая «Наруто» и «Тетрадь смерти».