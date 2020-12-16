В Набережных Челнах от школ потребовали выявить фанатов Тесака и ФБК среди учеников

29 школ и гимназий в Набережных Челнах получили поручения от городской мэрии собрать данные о количестве учеников в их учреждении, которые состоят в «деструктивных» пабликах «ВКонтакте». Названия пабликов перечисляет «Медиазона» со ссылкой на координатора региональных отделений профсоюза «Альянс учителей» Ивана Дроботова.

Список из 55 сообществ разделен тематически на четыре части. В нем «хулиганские», «националистические», «политические» паблики и группы, которые «пропагандируют нетрадиционный ислам».

16 пабликов упомянуто в перечне «исламистских», в «хулиганских» всего лишь четыре, включая паблики «Душа пацана» и «Поясни за шмот». Среди националистических сообществ группы «Тесак — фан-сообщество», «Русские против Путина», «Народная самооборона», «Акции протеста» и другие.

Интересным оказался и политический список, где многие паблики, связаны с поддержкой оппозиционера Алексея Навального. Среди них паблики «Команда Навального Казань», «Он нам не Царь!», ФБК. Там же сообщество «Свободные новости», «Барак Обама» и другие.

«Альянс учителей» отмечает, что отправителем письма, где от директоров школ требуют посчитать количество их учеников в упомянутых группах из паблика, является заведующая сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования Татьяна Бросалина.

В разговоре с «Медиазоной» Бросалина попросила не упоминать в публикации ее имя и сообщила, что список согласован с антитеррористической комиссией.

«Это в рамках профилактической работы, здесь ничего такого нет. Тут разговор абсолютно не про политику. Никакие права и свободы ребенка не нарушаются», — пояснила Бросалина.

Летом президент Татарстана Рустам Минниханов говорил о планах организовать в субъекте отдел мониторинга соцсетей для противодействия идеологии терроризма.