Навальный хуже Ленина: Васильева объяснила, почему оппозиционера нельзя допускать к власти

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на травлю себя и своей семьи со стороны «ботов Навального».

Звезда театра и кино решила поставить точку в своем конфликте с Алексеем Навальным. Несколько дней назад она опубликовала пост с критикой основателя ФБК, в котором назвала его «Иудой»: по мнению актрисы, санкции против российских олигархов, запрошенные Навальным на Западе, ударят в первую очередь по простым работягам, а им сейчас и так нелегко – и из-за пандемии коронавируса, и из-за безденежья.

Реакция сторонников Навального не заставила себя долго ждать: подписчики обвинили Татьяну Васильеву в продажности, сочтя ее пост заказным. Из публичных лиц наиболее резко относительно мыслей актрисы, направленных против Навального, высказался Илья Яшин.

Сама Васильева спустя время призналась, что сделала заявление на эмоциях, а за деятельностью оппозиционера никогда пристально даже не следила. Однако многочисленные комментарии на ее странице и продолжающаяся полемика о том, кто такой Алексей Навальный – предатель или человек, способный спасти Россию от коррупции, заставили Васильеву выступить с новым заявлением.

– На минувшей неделе сделала пост об этом жутком ковидном годе, – напомнила актриса. – Мимоходом высказала своё мнение о просьбах Навального ввести новые санкции в отношении владельцев крупнейших предприятий в стране.

Алексей Навальный с женой Юлией // фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Я не знала, что это имя, почти как Спасителя, нельзя упоминать всуе. Потому что тут же на мою страницу спустили полчище ботов (пустые страницы без фотографии и подписчиков), которые под копирку писали проклятия и чудовищные оскорбления в адрес меня и моей семьи.

Вот такая жестокая и беспощадная команда «Фас» от «светочи» гражданского общества, – заметила Васильева. – Мочить за личное аргументированное мнение – это, конечно, верх свободы слова и демократии.

Не знаю, как вам, но мне становится не по себе от одной только мысли, что такие люди окажутся у власти. Пролетарская революция покажется сказкой, – считает актриса.