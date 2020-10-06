Тесака похоронили вместе с уликами

Родным дали взглянуть на тело покойного националиста только в день похорон.

По пути на Кунцевское кладбище, где в субботу похоронили Максима Марцинкевича, можно увидеть несколько граффити: «Тесак жив», «Тесак мы с тобой» и т.д. После шокирующих обстоятельств смерти уже трудно судить, кто их нанес – сторонники радикальных взглядов Тесака или просто жалеющие. По официальной версии, Тесак совершил самоубийство. Родственники уверены: Тесаку в СИЗО кто-то помог, а перед этим еще и пытал. В сеть утекли фотографии ступни с вырванным ногтем и отбитых пальцев. Независимый специалист сказал родственникам, что не увидел характерных следов самоубийства. Правда, взглянуть на тело Марцинкевича удалось только в день похорон. Несмотря на то, что оно хранилось в частном морге, семье и защите не удавалось добиться этого всю неделю.

– В ходе практически шпионской операции нам удалось обеспечить доступ к телу только в субботу, – рассказал адвокат отца Марцинкевича Алексей Михальчик. – Многие спрашивают, зачем надо было спешить с похоронами. Это не мое решение. Хранение – это дорогостоящая услуга, и таких денег у семьи нет. Нам остается сейчас ждать результатов официальной экспертизы, которая была проведена на месте смерти – в Челябинске. Если они нас не устроят, будем требовать повторной, включая, если это будет необходимо, эксгумацию трупа.

На сегодняшний день главная улика по делу Тесака – его тело – похоронена на глубине 2 метров под холодной осенней землей Кунцевского кладбища. Проститься с покойным пришли около 3000 человек.

– Очередь растянулась на всю территорию кладбища, – говорит Алексей Михальчик. – Не знаю, чего хотели добиться те, кто за этим стоит, но очевидно, что произошла героизация человека.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2020 под заголовком «Тесака похоронили вместе с уликами».